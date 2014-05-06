"Укрзализныця" обещает возместить стоимость билетов на сменившие маршрут поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») обещает в полном объеме возместить стоимость проездных документов на 17 пар поездов, курсирующих в восточном направлении по измененному маршруту, в обход Славянска и Краматорска, в случае если поезд не следует через станцию, до которой пассажир приобрел билет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем, в случае если пассажир приобрел билет до станции, через которую поезд курсирует, проездной документ возвращается на общих основаниях в соответствии с правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Возврат посадочных документов, оформленных через Интернет, и электронных проездных документов осуществляется только в билетных кассах.

Как напомнили в пресс-службе, в дальнейшем продажа билетов на указанные поезда со станций, которые они не будут проходить, отменена до ввода нового графика движения.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" изменила маршрут курсирования 17 пар пассажирских поездов во внутреннем и международном сообщениях через Краматорск и Славянск, в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов террористами на перегонах Славянск - Шпичкино и Красный Лиман - Форпостная. Так, до стабилизации ситуации они будут курсировать через участок Красноармейск - Павлоград - Лозовая.

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В середине апреля вооруженные лица начали захватывать административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в Славянске террористы захватили пост электрической централизации и заблокировали движение поездов на участке Лозовая - Ясиноватая, в результате чего на Донецкой и Южной железных дорогах был изменен маршрут курсирования 45 поездов, в том числе - 28 поездов были отменены.

3 мая 48 пригородных поездов изменили маршруты следования, в том числе - 29 поездов были отменены. 4 мая из 52 пригородных поездов были отменены 33 поезда и 19 поездов изменили маршруты следования. 5 мая из 52 пригородных поездов - 34 поезда были отменены и 18 поездов изменили маршруты курсирования.

Максимальная задержка поездов в направлении с востока Украины составляет до четырех часов.