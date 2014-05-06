ЕБРР выделит Украине 200 млн евро на модернизацию дорог

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) существенно увеличивает объем кредитования в государственном секторе Украины, присоединяясь к мерам реагирования международного сообщества, направленным на поддержку украинской экономики, сообщается на сайте банка.

В частности, ЕБРР предоставляет кредит 200 млн евро для проекта модернизации автомобильных дорог, который финансируется совместно с Европейским инвестиционным банком.

Предварительным условием принятия решения о выделении финансирования для проекта реконструкции дорог было утверждение программы Международного валютного фонда для Украины, которое состоялось 30 апреля.

Банк сообщает, что модернизация транспортной инфраструктуры Украины является одним из ключевых приоритетов деятельности ЕБРР в стране, так как способствует улучшению и расширению коммерческих связей внутри Украины и с соседними странами.

Выделяемые 200 млн евро являются вторым траншем инвестиционной программы ЕБРР в секторе автомобильных дорог. Эти средства позволят завершить реконструкцию дорог на подходах к столице Украины, включая участки трасс Киев - Одесса и Киев - Чернигов, которые входят в состав ключевого Панъевропейского транспортного коридора №9.

ЕБРР напоминает, что первый транш в размере 250 млн евро по этому проекту, подписанному в 2010 г., был успешно использован для реконструкции последнего участка автомагистрали между Киевом и Житомиром, которая является частью Панъевропейских коридоров №3 и №4, а также участка автомагистрали между Киевом и Ковелем, которая связывает Украину и страны ЕС.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 апреля 2014 года банк взял на себя обязательства относительно предоставления 8,9 млрд евро (12,2 млрд долл.) в рамках 326 проектов в Украине.

Решение о возобновлении кредитования в госсекторе Украины принято советом директоров ЕБРР 25 марта. Банк намерен инвестировать в экономику Украины около 1 млрд евро ежегодно.