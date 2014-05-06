"Укрзализныця" возобновила предпродажу билетов на большинство поездов с 27 мая

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила предварительную продажу билетов на большинство поездов, курсирующих по территории Украины с 27 мая 2014 года, приостановленную 11 апреля в связи с необходимостью внесения корректировок в график движения поездов на 2014-2015 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"После согласования графика движения с железнодорожными администрациями соседних стран "Укрзализныця" начала предварительную продажу билетов на поезда, которые отправляются в рейс с 27 мая. Решение об открытии предварительной продажи билетов было согласовано с Российскими железными дорогами (РЖД) и с дочкой РЖД "Федеральной пассажирской компанией", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 6 мая уже открыта предварительная продажа билетов на 157 поездов, которые отправляются в рейс с 27 мая по 1 июня. В частности, продажа билетов открыта на 131 поезд, курсирующий во внутреннем сообщении, и на 26 поездов, курсирующих в сообщении со странами СНГ.

По данным пресс-службы, телеграмма от руководства РЖД по согласованию графика движения и открытия продаж поступила в адрес "Укрзализныци" 30 апреля текущего года.

Кроме того, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 135 поездов, которые отправляются в рейс, начиная с 1 июня - после введения графика движения поездов на 2014-2015 годы, в том числе на 114 поездов, курсирующих во внутреннем сообщении, и на 21 поезд в международном сообщении.

Предварительную продажу билетов на поезда, которые будут отправляться в рейс после 27 мая и курсировать через территорию Украины, также открыла РЖД.

Кроме того, на все поезда уменьшен срок реализации предварительной продажи билетов с 45 до 30 суток до предполагаемой даты отправления поезда.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци", вопрос об открытии предварительной продажи билетов на поезда, курсирующие в направлении АР Крым и обратно, пока остается нерешенным.

"За открытием продажи билетов пассажиры могут следить с помощью системы booking.uz.gov.ua или уточнять информацию в железнодорожных кассах", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля "Укрзализныця" заявила о временной приостановке предварительной продажи билетов на поезда, курсирующие с материковой части Украины в аннексированный Россией Крым с 27 мая 2014 года в связи с несогласованным с ведомством решением самопровозглашенного госпредприятия "Крымская железная дорога" о корректировке расписания движения поездов в графике на 2014-2015 годы.

Позже ведомство заявило о намерениях сохранить самые популярные среди туристов маршруты поездов между материковой Украиной и Крымом.