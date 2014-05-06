Аэропорт "Донецк" возобновил работу

Международный аэропорт "Донецк" возобновил прием и отправление самолётов на внутренних и международных рейсах во вторник, 6 мая, с 15:30 после нескольких часов приостановки работы в связи с обострением ситуации в Донецке и Донецкой области, где уже несколько недель происходит противостояние между проукраинскими активистами и пророссийскими сепаратистами.

Об этом сказано в сообщении на странице Международного аэропорта "Донецк" в сети Facebook.

Напомним, что утром во вторник международный аэропорт "Донецк" временно приостановил прием и отправку рейсов.

В сообщении сказано, что аэропорт возобновляет прием и отправление рейсов согласно распоряжению Государственной авиационной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 мая авиасообщение между Донецком и Москвой было временно приостановлено также из-за обострения ситуации в регионе.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.



