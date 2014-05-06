"Укрзализныця" подготовила к летнему сезону 2,3 тыс. пассажирских вагонов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период отремонтировала 2350 пассажирских вагонов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, из них 1009 пассажирских вагонов прошли деповский ремонт, что на 8 единиц больше плана. Работы по подготовке пассажирского подвижного состава к летним перевозкам планируется завершить к 25 мая текущего года.

Согласно сообщению, Юго-Западная железная дорога отремонтировала в депо 237 вагонов, Львовская магистраль - 196, Приднепровская - 188, Донецкая - 156, Одесская - 142, Южная - 90.

В целом для обеспечения летних пассажирских перевозок "Укрзализныця" планирует подготовить около 4 тыс. единиц пассажирского вагонного парка.

"В ходе ремонта вагонов комплексные бригады должны не только покрасить и освежить кузова вагонов, но и обновить интерьер и внутреннее оснащение, в том числе электрическое и холодильное оборудование, для чего на железных дорогах был создан необходимый запас материально-технических средств, узлов и деталей вагонов с учетом введения в эксплуатацию дополнительных пассажирских поездов", - подчеркнули в пресс-службе.

При этом «Укрзализныця» отмечает, что из всего пассажирского вагонного парка только 1483 вагона (35% от общего количества) оборудованы системой кондиционирования воздуха, в то время как в других вагонах функционирует система так называемой естественной вентиляции, из-за чего возникают нарекания на качество услуг.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в прошлом году в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период подготовила 4532 пассажирских вагона.

Ведомство в рамках подготовки путевого хозяйства к летнему сезону, планирует в 2014 году реконструировать и отремонтировать 355 км железнодорожных путей.

"Укрзализныця» планирует в текущем году приобрести 50 пассажирских вагонов и 15 дизель-поездов путем размещения заказов на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ) на сумму около 1,63 млрд грн за счет иностранных заимствований под государственные гарантии.

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава «Укрзализныци» предусмотрено Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, разработанной правительством по поручению президента Украины.

Изношенность пассажирского подвижного состава, задействованного в ночных перевозках, составляет 85,8%. Более 3,6 тыс. вагонов (51,7%) уже исчерпали срок эксплуатации - 28 лет и эксплуатируются сверх нормативного срока. Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» предусматривает, что «приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляются в установленном порядке за счет средств государственного бюджета Украины в пределах лимитов государственных капитальных вложений».