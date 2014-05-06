"Укрзализныця" изменила график движения поездов в восточном направлении

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках в Славянске и Краматорске, внесла изменения в расписание движения пригородных и региональных поездов в восточном направлении, а также отменила 33 пригородных поезда до стабилизации ситуации на востоке Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, Донецкая железная дорога отменила 29 пригородных поездов, Южная магистраль отменила 4 поезда. Кроме того, ведомство ограничило маршруты 9 пригородных поездов по Донецкой магистрали и 10 - по Южной железной дороге.

"Укрзализныця" просит своих пассажиров при планировании поездки железнодорожным транспортом обращаться за уточняющей информацией о курсировании поездов в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" изменила маршрут 17 пар пассажирских поездов во внутреннем и международном сообщениях через Краматорск и Славянск, в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов террористами на перегонах Славянск - Шпичкино и Красный Лиман - Форпостная. Так, до стабилизации ситуации они будут курсировать через участок Красноармейск - Павлоград - Лозовая.

В середине апреля вооруженные лица начали захватывать административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в Славянске террористы захватили пост электрической централизации и заблокировали движение поездов на участке Лозовая - Ясиноватая, в результате чего на Донецкой и Южной железных дорогах был изменен маршрут курсирования 45 поездов, в том числе - 28 поездов были отменены.

3 мая 48 пригородных поездов изменили маршруты следования, в том числе - 29 поездов были отменены. 4 мая из 52 пригородных поездов были отменены 33 поезда и 19 поездов изменили маршруты следования. 5 мая из 52 пригородных поездов - 34 поезда были отменены и 18 поездов изменили маршруты.

Максимальная задержка поездов в направлении с востока Украины составляет до четырех часов.