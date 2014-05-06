В Украине могут ввести плату за проезд для большегрузных автомобилей

Министерство инфраструктуры Украины предлагает правительству и парламенту ввести обязательную плату для автомобилей с максимальной допустимой массой до 12 тонн и более за проезд автомобильными дорогами Украины.

Соответствующий законопроект уже подготовлен специалистами министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Мининфраструктуры, дополнительные источники финансирования будут направлены на ремонт и строительство дорог.

В сообщении сказано, что от 40% до 50% дорог государственного значения не соответствуют современным техническим требованиям, а финансирование отрасли за последние 7 лет составляло 18-36% от нормативно необходимого.

По данным пресс-службы, при оплате большегрузными автомобилями за проезд сетью дорог длиной около 21000 км, можно получить дополнительно на ремонтно-строительные работы 4-8 млрд грн в зависимости от тарифа 0,5-1,0 грн/км.

Согласно законопроекту, система по оплате за проезд тяжеловесными автомобилями может быть создана государством или на условии государственно-частного партнерства.

В сообщении отмечается, что доход Государственного дорожного фонда Украины формируется в основном за счёт поступлений от акцизного сбора и ввозной пошлины на нефтепродукты и импортируемые на таможенную территорию Украины транспортные средства и шины к ним.

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры также предлагает повысить ставки единого сбора для автотранспорта с иностранной регистрацией и направлять эти средства на развитие автомобильных дорог.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) в 2014 году намерено направить на ремонт дорог 3 млрд грн.

Украина проводит строительство и ремонт автомобильных дорог в разных частях страны при поддержке ряда международных финансовых организаций, среди которых Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.