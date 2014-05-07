На железных дорогах Украины увеличилось количество ДТП

В Украине в январе-апреле 2014 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% (на 5 случаев) - до 25 случаев, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, 20 происшествий произошло на железнодорожных переездах, 5 - на путях вне переездов.

В ДТП за отчетный период погибли 14 человек, что на 10 человек больше по сравнению с январем-апрелем 2013 года, 11 человек были травмированы (5 чел. за 4 месяца 2013 года).

В частности, 6 случаев ДТП в январе-апреле т.г. зафиксировано на Юго-Западной железной дороге, по 5 ДТП - на Львовской и Одесской магистралях, 4 - на Донецкой, 3 - на Южной, 2 - на Приднепровской.

"С целью уменьшения количества ДТП "Укрзализныця" постоянно работает над модернизацией железнодорожных переездов. Активизация работ железнодорожников по безопасности переездов приходится на последние три года, что принесло соответствующие результаты, однако усилий железнодорожников недостаточно: в совершении ДТП на 100% виноваты водители автотранспорта, которые грубо нарушают правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2013 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, из них 83 происшествия произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

«Укрзализныця» ежегодно выделяет свыше 40 млн грн на оборудование железнодорожных переездов дополнительными средствами безопасности движения и еще около 300 млн грн - на их содержание.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.