В Украине участились незаконные вмешательства в работу железных дорог

11:33, 07 мая 2014
Транспорт/Связь
0

Количество случаев незаконных вмешательств увеличилось на 50%  

В Украине участились незаконные вмешательства в работу железных дорог

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-апреле 2014 года зафиксировала 114 случаев несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу железных дорог, что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"На протяжении 4 месяцев 2014 года было допущено 114 случаев незаконных вмешательств в работу железных дорог против 76 за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В частности, за указанный период "Укрзализныця" зафиксировала 39 случаев незаконного вмешательства в работу Юго-Западной железной дороги, 27 случаев - в работу Приднепровской магистрали, 18 случаев произошло на Одесской железной дороге, по 11 случаев - на Львовской и Донецкой магистралях, 8 - на Южной.

В пресс-службе напомнили, что за незаконное посягательство на имущество железных дорог предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-марте 2014 года зафиксировала 84 случая несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу железных дорог, что в 1,9 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Ведомство в 2013 году зафиксировало 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,56 тыс. грн.

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи влечет за собой наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц - от двадцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов.

Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, влечет за собой наложение штрафа от пятнадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter