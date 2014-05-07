В Украине участились незаконные вмешательства в работу железных дорог

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-апреле 2014 года зафиксировала 114 случаев несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу железных дорог, что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"На протяжении 4 месяцев 2014 года было допущено 114 случаев незаконных вмешательств в работу железных дорог против 76 за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В частности, за указанный период "Укрзализныця" зафиксировала 39 случаев незаконного вмешательства в работу Юго-Западной железной дороги, 27 случаев - в работу Приднепровской магистрали, 18 случаев произошло на Одесской железной дороге, по 11 случаев - на Львовской и Донецкой магистралях, 8 - на Южной.

В пресс-службе напомнили, что за незаконное посягательство на имущество железных дорог предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-марте 2014 года зафиксировала 84 случая несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу железных дорог, что в 1,9 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Ведомство в 2013 году зафиксировало 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,56 тыс. грн.

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи влечет за собой наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц - от двадцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов.

Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, влечет за собой наложение штрафа от пятнадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.