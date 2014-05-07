В Харькове на День Победы запустят экскурсионный ретропоезд для ветеранов-железнодорожников

Южная железная дорога (ЮЖД) запустит для ветеранов железнодорожной отрасли на День Победы экскурсионный ретропоезд по маршруту Харьков-Пассажирский - Основа, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, ретропоезд отправится 9 мая со станции Харьков-Пассажирский в 10:00 и прибудет на станцию Основа в 10:40.

"Первыми пассажирами праздничного рейса станут ветераны Южной магистрали. Во время 40-минутной поездки со станции Харьков-Пассажирский до станции Основа для ветеранов-железнодорожников будут звучать мелодии, фронтовые песни и инструментальные композиции времен Великой Отечественной войны. На первой платформе вокзала станции Основа состоится праздничный обед для ветеранов", - говорится в сообщении.

В состав ретропоезда, работающего на угле, входят локомотив, два современных вагона-ресторана, а также тендер - специальный вагон, предназначенный для перевозки запаса топлива и воды.

Как отмечают в пресс-службе, локомотив на паровозной тяге готовили к выполнению первого рейса (с 2002 года поезд не эксплуатировался) в течение трех месяцев, специалисты локомотивного депо Основа также ремонтировали и реконструировали состав.

По случаю 145-летнего юбилея Южной магистрали 6 июля, железная дорога планирует использовать ретропоезд в качестве экспоната в своем музее под открытым небом, насчитывающем несколько десятков раритетных образцов железнодорожной техники.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога на май запустила экскурсионный ретропоезд, в частности, на 1, 2, 3, 9, 10, 17, 24 и 31 мая с отправлением со станции Киев-Пассажирский в 15:28 и возвращением обратно в 17:47.

ЮЗЖД в 2013 году перевезла по Киеву в экскурсионном ретропоезде 2290 пассажиров.

Справка УНИАН. Ретропоезд ЮЖД ведет паровоз серии Эр, построенный в 1954 году на заводе «Совромнефтемаш» в городе Решица (Румыния). С 2002 года локомотив не эксплуатировался. Поезд может развивать скорость до 55 км/ч.

Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.