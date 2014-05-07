Одесская железная дорога подготовит к летнему сезону 658 пассажирских вагонов

Одесская железная дорога (ОЖД) в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период планирует подготовить 658 пассажирских вагонов, из которых 258 вагонов – с системами кондиционирования воздуха, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, по состоянию на 7 мая, ОЖД уже подготовила 329 вагонов, из них 115 вагонов - с системами кондиционирования воздуха.

Согласно сообщению, к началу летних перевозок Одесская магистраль во всех подразделениях пассажирского хозяйства, обеспечивающих подготовку поездов к отправке в рейс, пополнит запасы постельных принадлежностей и чайной продукции для вагонов.

Как отмечают в пресс-службе, Одесская железная дорога в полном объеме провела все необходимые организационные и технические меры, позволяющие при росте пассажиропотока к лету открыть дополнительные кассы. В настоящее время работает достаточное количество касс, необходимых для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом.

ОЖД намерена завершить подготовку пассажирского хозяйства к летним перевозкам до конца мая.

Также сообщается, что с введением с 1 июня 2014 года нового графика движения поездов на 2014/2015 годы запланировано курсирование примерно 20 пар пассажирских поездов формирования Одесской железной дороги. В летний период планируется дополнительно назначить 5 пассажирских поездов.

Кроме того, в новом графике движения была изменена нумерация пяти поездов, в частности, №138/137 Черкассы - Одесса вместо №638/637, №798/797 Одесса - Винница вместо №180/179, № 224/223 Одесса - Киев вместо №124/123, №472/471 Одесса - Харьков вместо №432/431, №153/154 Москва - Белгород-Днестровский вместо №543/544.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период планирует подготовить 4403 пассажирских вагона. По состоянию на начало мая железные дороги уже отремонтировали 2350 пассажирских вагонов.

По данным "Укрзализныци", из всего пассажирского вагонного парка только 1636 вагонов (35%) оборудованы системой кондиционирования воздуха.

Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

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