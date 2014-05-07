Автоперевозчики в Украине будут получать лицензии через "Укрпочту"

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) будет выдавать лицензии и прочие документы для перевозки пассажиров, опасных грузов, багажа автомобильным транспортом по территории Украины с помощью госпредприятия почтовой связи «Укрпочта».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, заявитель должен будет подать заполненное заявление и соответствующий пакет документов для проверки работнику отделения почтовой связи "Укрпочты". Заявитель сможет выбрать порядок получения документа, а именно - средствами почтовой связи или лично в Укртрансинспекции. После этого принявший документы работник "Укрпочты" отправит их как письмо с объявленной ценностью (застрахованное от потери) получателю.

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По данным пресс-службы, оплата пересылки почтовых отправлений Укртрансинспекции будет осуществляться заявителем.

Документы по результатам рассмотрения будут направляться заявителю письмом с объявленной ценностью с уведомлением о вручении под личную подпись.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) была создана в апреле 2011 года для выдачи разрешительных документов на перевозки пассажиров и грузов и контроля над автомобильными перевозками.