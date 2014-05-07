Украина ратифицировала Будапештскую конвенцию о водных путях

Украина совершенствует перевозки водными путями / Фото УНИАН

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал Закон Украины № 1229-VII «О ратификации Будапештской конвенции о договоре перевозки грузов внутренними водными путями (КПВВ)».

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Верховная Рада приняла данный закон.

Ратификация Конвенции будет способствовать унификации правил международных перевозок грузов внутренними водными путями, что позволит устранить препятствия в осуществлении украинскими перевозчиками международных грузовых перевозок и расширить их участие в судоходстве на европейских реках.

Будапештская конвенция о договоре перевозки грузов внутренними водными путями была заключена 22 июня 2001 года в г. Будапешт (Венгерская Республика). Конвенция была подписана от имени государства Украина 20 июня 2002 года.