Львовская железная дорога провела неделю охраны труда

Львовская железная дорога (ЛЖД) в период с 21 по 28 апреля 2014 года провела в своих структурных подразделениях и предприятиях неделю охраны труда с целью предупреждения случаев производственного травматизма, профессиональных заболеваний, а также повышения уровня безопасности и условий труда железнодорожников, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, неделя охраны труда завершилась 28 апреля во Всемирный день охраны труда, который ежегодно отмечается более чем в 100 странах мира.

Согласно сообщению, железнодорожники провели 551 тематическую встречу, посвященную нынешней теме Всемирного дня охраны труда: «Безвредные и безопасные условия труда при использовании химических веществ - залог здоровья работников». Работники железнодорожной отрасли также оборудовали 933 стенда с тематической информацией, а на видеотерминалах, установленных на вокзалах и в салонах поездов, было продемонстрировано 58 видеороликов, направленных на повышение уровня безопасности на железнодорожном транспорте.

Вместе с тем, Львовская железная дорога провела более двухсот конкурсов на лучшие рабочее место, производственный участок и работника, в частности, отметила 32 сотрудников, которые проявили активность во время проведения нынешнего Дня охраны труда, а также поздравила 75 лучших специалистов по охране труда в обособленных подразделениях и на предприятиях ЛЖД.

Также были проведены мероприятия, посвященные памяти погибших на производстве.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.