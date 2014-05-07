Приднепровская железная дорога сократила погрузку на 2,5%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-апреле 2014 года сократила погрузку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% - до 36,73 млн тонн грузов с 37,67 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, только в апреле Приднепровская магистраль погрузила 9,58 млн тонн грузов, из них 5,59 млн тонн во внутреннем сообщении.

В частности, в апреле ПЖД погрузила на внутренний рынок следующие виды грузов: железной и марганцевой руды - 3,2 млн тонн, каменного угля - 1,5 млн тонн, кокса - 94,1 тыс. тонн, флюсов - 31,9 тыс. тонн, черных металлов - 133,2 тыс. тонн, лома черных металлов - 29,7 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов - 2,7 тыс. тонн.

Объемы погрузки строительных грузов на внутренний рынок составили 154,2 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 80,5 тыс. тонн, цемента – 140,4 тыс. тонн, зерна - 9,4 тыс. тонн, продовольственных и сборных товаров - 289,4 тыс. тонн.

На экспорт в апреле было погружено 3,88 млн тонн грузов, в том числе руды железной и марганцевой - 2,6 млн тонн, кокса - 7,5 тыс. тонн, черных металлов – 793,3 тыс. тонн, химических минеральных удобрений - 65 тыс. тонн, строительных грузов - 219,4 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 21,6 тыс. тонн, зерна - 57,8 тыс. тонн, продовольственных и сборных товаров - 192,8 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, объем грузов, отгруженных и перевезенных Приднепровской железной дорогой в январе-марте 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,3% - до 27,15 млн тонн с 27,79 млн тонн.

В 2013 году ПЖД увеличила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 2,1% - до 117,457 млн тонн.

Приднепровская железная дорога в январе-апреле 2013 года увеличила погрузку по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,25% - до 37,668 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.