Поезда Hyundai вернут в эксплуатацию до конца июня

Снятые с рейсов из-за технических неисправностей пассажирские поезда Hyundai будут возвращены для обслуживания пассажиров до конца июня 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе выездного заседания правительства в Харькове заявил министр инфраструктуры Максим Бурбак.

«Нам поездов не хватает, вы знаете, что Hyundai уже два мы запустили, до конца июня мы запустим полностью все поезда «Hyundai», - заверил Бурбак.

В то же время он отметил, что до сих пор не решен вопрос приобретения двух скоростных поездов производства Крюковского вагоноремонтного завода.

Как сообщал УНИАН, Нyundai Rotem совместно с "Украинской железнодорожной скоростной компанией" (УЖСК) в целях безопасности пассажиров решили с 12 февраля временно прекратить эксплуатацию всех десяти поездов «Интерсити+» производства Hyundai Rotem в связи с выявлением в ходе очередного технического осмотра трещин в конструкции поездов.

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Подвижной состав Нyundai по маршруту Киев – Харьков был заменен на двухсистемные поезда Skoda и поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода, а по другим направлениям – на поезда с локомотивной тягой, сформированные из СВ и купейных вагонов.

«Укрзализныця» 29 апреля 2014 года выпустила в рейс после модернизации скоростной поезд категории "Интерсити+" по маршруту Киев - Харьков, а 6 мая – еще один поезд на маршрут Дарница – Киев – Львов.

При этом 29 апреля в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщили, что модернизацию остальных поездов планируется завершить к концу июля текущего года.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания», созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

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