Продажи б/у автомобилей упали на 86%

Продажи бывших в употреблении автомобилей в январе-апреле текущего года упали на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 5 544 единиц, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

По данным ассоциации, продажи бывших в употреблении коммерческих автомобилей за указанный период снизились на 89% - до 4 151 единиц, легковых автомобилей - на 54%, до 1 193 штук, автобусов - на 69%, до 200 единиц.

В апреле продажи подержанных автомобилей на первичном авторынке составили 1057 единиц, что на 92% меньше, чем в апреле 2013 года, и на 9% меньше, чем в марте т.г.

По данным "Укравтопрома", продажи в самом массовом среди не новых авто сегменте коммерческих автомобилей в апреле снизились до 858 единиц, что на 93% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 3% больше, чем в марте 2014 года.

Подержанных автобусов в апреле было продано 20 штук, что составляет 17% от общего количества проданных в апреле автобусов.

Продажи на первичном рынке бывших в употреблении легковых автомобилей в апреле составили 179 единиц, или 2% от общего количества проданных в апреле легковых авто.

По данным ассоциации, доля подержанных автомобилей на первичном автомобильном рынке Украины в апреле текущего года составила 11,3%.

Среди коммерческих автомобилей и автобусов в апреле 2014 года наибольшей популярностью пользовались Mercedes-Benz (175 штук), Renault (166 штук) и Volkswagen (105 штук).

Как сообщал УНИАН, в Украине рынок продаж бывших в употреблении автомобилей, формирующийся за счет импорта, по итогам 2013 года вырос на 14% - до 113,852 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.