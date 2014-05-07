Первый украинско-чешский электровоз выпустят в 2016 году

Об этом в ходе выездного заседания правительства в Харькове заявил министр инфраструктуры Максим Бурбак.

По его словам, 13-14 мая представители компании «Шкода» прибудут на Запорожский электровозоремонтный завод для заключительного этапа переговоров по созданию совместного предприятия между Украиной и Чехией.

«Планируется, что в 2016 году выйдет первый электровоз нашего собственного украинского производства на этом совместном предприятии», - сказал Бурбак, отметив, что производство будет находиться именно на территории Украины.

Он также добавил, что после создания совместного украинско-чешского предприятия появится 400 новых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года «Укрзализныця» с компанией Skoda Transportation заявили о намерении производить двухсистемные пассажирские электровозы, которые способны работать на двух видах тока - переменном и постоянном, что в свою очередь положительно скажется на графике курсирования поездов.

Предусматривается, что совместное предприятие будет называться "Украинско-Чешский завод Запорожский электровоз" и будет изготовлять до 25 электровозов в год.

17 марта т.г. Бурбак заявил, что Министерство инфраструктуры Украины планирует после стабилизации ситуации в стране вернуться к реализации проекта по созданию совместного украинско-чешского предприятия по выпуску локомотивов между Запорожским электровозоремонтным заводом и Skoda Transportation.

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