В Украине пассажиропоток ключевых аэропортов увеличился на 13%

Пассажиропоток семи ключевых украинских аэропортов в I квартале увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1% - до 2,5 млн человек, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

При этом в список рассматриваемых аэропортов не попал аэропорт «Симферополь» из-за аннексии Россией полуострова Крым.

В частности, крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» в I квартале 2014 года увеличил пассажиропоток на 15,7% - до 1,446 млн пассажиров. Доля рынка авиапассажиров аэропорта составляет 57,3% от общего объема пассажиропотока семи крупнейших аэропортов Украины.

Столичный аэропорт "Киев" в отчётном периоде обслужил 311 тыс. человек, что совпадает с результатом I квартала 2013 года. При этом доля рынка аэропорта среди семи крупнейших аэропортов страны составила 12,3%.

Аэропорт "Донецк" в январе-марте увеличил пассажиропоток по сравнению с январем-мартом 2013 года на 17,8% - до 232 тыс. пассажиров, занимая 9,2% долю рынка из семи аэропортов.

Аэропорт "Одесса" в I квартале увеличил пассажиропоток на 13,1% - до 198 тыс. человек. Доля рынка "Одессы" среди семи аэропортов равна 7,8%.

Аэропорт "Харьков" увеличил количество обслуженных пассажиров на 18% - до 125 тыс. человек, обеспечивая себе 5% долю рынка среди семи аэропортов.

Аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 1,8% - до 110 тыс. пассажиров. Доля рынка аэропорта среди семи аэропортов составила 4%.

Аэропорт "Днепропетровск" увеличил пассажиропоток на 22,2% - до 102 тыс. пассажиров. Доля рынка "Днепропетровска" среди семи аэропортов равна 4%.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток через украинские аэропорты по итогам 2013 года увеличился на 7,3% по сравнению с 2012 годом - до 15,133 млн пассажиров.

8 основных аэропортов - Международный аэропорт «Борисполь», «Днепропетровск», «Донецк», «Киев» (Жуляны), «Львов», «Одесса», «Симферополь» и «Харьков» в 2012 году обеспечили 98% авиапассажиров в Украине.