"Укрзализныця" назначила на 11 мая дополнительный поезд Днепропетровск - Киев

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки назначила на 11 мая еще один рейс ранее назначенного дополнительного поезда, соединяющего столицу с Днепропетровском, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №579П/580К по маршруту Днепропетровск - Киев отправится из Днепропетровска в 12:07 и прибудет в столицу в 22:05. Из Киева поезд отправится также 11 мая в 9:10 и прибудет на станцию назначения в 17:53.

"Всего на майские праздники "Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов и дополнительные рейсы двух круглогодичных поездов. Большая часть - 9 поездов - назначены в направлении Западной Украины в города Львов, Ужгород и Ивано-Франковск", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период майских праздников 15 дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, Днепропетровском, Харьковом, а также поезда Харьков - Ужгород, Запорожье - Львов, Одесса - Ужгород. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поездов №397/398 Черкассы - Львов, №139К/140К Киев - Каменец-Подольский.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.

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