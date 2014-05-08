"ЮТэйр-Украина" временно отменила 4 внутренних рейса

Дочерняя авиакомпания российского перевозчика Utair - «ЮТэйр-Украина» временно отменила четыре рейса в связи с низкой рентабельностью из-за снижения спроса на авиапутешествия в Украине, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, компания уже отменила три рейса из Киева в Луганск, Харьков и Одессу, а с 12 мая приостановит выполнение рейсов между Киевом и Львовом.

В сообщении сказано, что из внутренних рейсов «ЮТэйр-Украина» оставила только один рейс Киев (Жуляны) - Донецк, который будет осуществляться до конца летней навигации 2014 года.

Вместе с тем, пресс-служба авиакомпании отмечает, что общее падение пассажиропотока не отразилось на растущем спросе на чартерные рейсы.

Как сообщал УНИАН, ранее в середине апреля лоукост-авиакомпания «Визз Эйр Украина» приостановила выполнение девяти рейсов в связи с сохранением низкого спроса на авиапутешествия в/из Украины и девальвацией гривни.

«ЮТэйр-Украина» по итогам 2013 года увеличила пассажирские авиаперевозки в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом – до более 1 млн человек.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» создана в 2009 году. Входит в группу «ЮТэйр». «ЮТэйр-Украина», базирующаяся в международных аэропортах «Луганск», «Борисполь» и «Жуляны» (Киев), выполняет регулярные и чартерные рейсы в страны ближнего и дальнего зарубежья на 15 самолетах Boeing 737-800, Boeing 737-500, ATR 72-500, ATR42-300 и CRJ 200.