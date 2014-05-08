В Украине сократились продажи новых автомобилей и автобусов

Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине на 4 месяца 2014 года сократились до 2 934 единиц, что на 40% меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

В частности, в апреле продажи новых коммерческих автомобилей, в категорию которых входят грузовые автомобили и фургоны, упали по сравнению с апрелем 2013 года на 72% - до 420 единиц.

По данным "Укравтопрома", лидером авторынка в апреле 2014 года стал российский "ГАЗ", реализовавший 81 автомобиль. На втором месте - немецкий Volkswagen - 79 автомобилей, что на 67,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Третье место на рынке у Fiat, объемы продаж которого упали на 86,2% по сравнению с апрелем 2013 года - до 49 единиц. Далее расположились Renault (47 автомобилей, падение на 63%) и Foton (20 единиц, рост на 566,7%).

Согласно сообщению, всего за апрель в Украине было продано и впервые поставлено на учет в ГАИ 1 278 коммерческих автомобиля, что вдесятеро меньше, чем за апрель 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля один из лидеров автомобильного рынка Украины группа компаний "АИС" прогнозировала увеличение спроса на коммерческие автомобили в 2014 году на 20-30%.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

Кроме того, сократились продажи новых автобусов до 511 единиц, что на 33% меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

В частности, в апреле 2013 продажи новых автобусов упали по сравнению с апрелем 2013 года на 47% - до 99 единиц.

По данным "Укравтопрома", лидером автобусного рынка в апреле 2014 года стал "ЭТАЛОН" (Бориспольский автозавод), реализовавший 23 автобуса, что на 65,7% меньше, чем в апреле 2013 года. На втором месте - черкасский ATAMAN - 22 автобуса, что на 120% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Третье место на рынке у часовоярской “РУТЫ” объемы продаж которой упал на 64,5% по сравнению с апрелем 2013 года - до 11 единиц. Такие же результаты у производителя автобусов I-VAN “Укравто” (11 автомобилей, как и в апреле 2013 года) и Peugeot (11 единиц, без сравнительных данных).

Согласно сообщению, всего за апрель в Украине было продано и впервые поставлено на учет в ГАИ 119 автобусов, что втрое меньше, чем за апрель 2013 года.

Читайте такжеПродажи новых автомобилей в Украине за месяц выросли на 4,3%