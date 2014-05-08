"Укрзализныця" отменила еще 4 поезда, курсирующих на востоке Украины

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках в Славянске и Краматорске, внесла изменения в расписание движения пригородных поездов, курсирующих на востоке Украины, а также отменила 4 пригородных поезда до стабилизации ситуации в регионе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, "Укрзализныця" отменила следующие пригородные поезда: №6073 Никитовка - Дебальцево - Красный Луч, №6564/6562 Красный Луч - Антрацит, №6508 Антрацит - Дебальцево, № 6284 Горловка - Славянск.

Кроме того, начиная с 7 мая, пригородный поезд №6996 по маршруту Донецк - Славянск - Красный Лиман - Изюм будет курсировать до станции Горловка по измененному маршруту через станцию ​​Никитовка, тогда как ранее поезд курсировал через станцию ​​Славянск. Со станции Горловка поезд будет курсировать по графику пригородного поезда №6248 сообщением Горловка - Красный Лиман.

"Укрзализныця" просит пассажиров при планировании поездки железнодорожным транспортом обращаться за уточняющей информацией о курсировании поездов в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" изменила маршрут 17 пар пассажирских поездов во внутреннем и международном сообщениях через Краматорск и Славянск в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на перегонах Славянск - Шпичкино и Красный Лиман - Форпостная. Так, до стабилизации ситуации они будут курсировать через участок Красноармейск - Павлоград - Лозовая.

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После аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В середине апреля российские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

2 мая в Славянске террористы захватили пост электрической централизации и заблокировали движение поездов на участке Лозовая - Ясиноватая, в результате чего на Донецкой и Южной железных дорогах был изменен маршрут курсирования 45 поездов, в том числе - 28 поездов были отменены.

3 мая 48 пригородных поездов изменили маршруты следования, в том числе - 29 поездов были отменены. 4 мая из 52 пригородных поездов были отменены 33 поезда и 19 поездов изменили маршруты следования. 5 мая из 52 пригородных поездов - 34 поезда были отменены и 18 поездов изменили маршруты. 6 мая Донецкая железная дорога отменила 29 пригородных поездов, Южная магистраль отменила 4 поезда. Также ведомство ограничило маршруты 9 пригородных поездов по Донецкой магистрали и 10 - по Южной железной дороге.