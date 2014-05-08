Приднепровская железная дорога увеличила среднесуточный пробег локомотивов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в апреле 2014 года увеличила среднесуточный пробег локомотивов по сравнению с апрелем прошлого года на 1% - до 483 км с 478 км, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, среднесуточный пробег за указанный период превысил плановый показатель на 1,7%.

При этом среднесуточная продуктивность локомотивов увеличилась по сравнению с плановым показателем на 1,6% - до 1,38 млн т/км брутто.

В то же время, ПЖД ускорила оборот груженого вагона к показателю за аналогичный период 2013 года на 0,35 суток - до 1,34 суток, а оборот грузового вагона - на 0,45 суток, до 3,61 суток.

Кроме того, простой грузового вагона на одной технической станции сократился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 2,42 часа - до 6,71 часа.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-марте 2014 года увеличила среднесуточный пробег локомотивов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,1% - до 496 км.

В 2013 году ПЖД увеличила среднесуточный пробег локомотива по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 480 км.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.