"Укрзализныця" из-за боевиков отменила некоторые остановки международных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью усиления мер безопасности на железнодорожном транспорте, с 8 мая текущего года временно установила остановки для 17 международных транзитных поездов и международных поездов в сообщении с Крымом только на внеклассных вокзалах и вокзалах первого класса, отменив остальные остановки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, к международным поездам, которые будут останавливаться лишь на внеклассных вокзалах и вокзалах первого класса, относятся поезда №8/7 Санкт-Петербург - Севастополь; №15/16 Москва – Ужгород - Будапешт; №17/18 Москва - Севастополь; №27/28 Кисловодск (Адлер) - Москва; №53/54 Пермь - Симферополь; №29/30 Москва - Симферополь; №59/60 Москва - София; №47/48 Москва - Кишинев; №61/62 Санкт-Петербург - Кишинев; №66/65 Кишинев - Москва; №68/67 Симферополь - Москва; №98/212 Керчь - Феодосия - Москва; №99/100 Минск - Симферополь; №141/142 Екатеринбург - Симферополь; №302/356/390 Минск - Адлер/Минеральные Воды/Анапа; №341/342 Москва - Кишинев; №393/394 Полоцк - Симферополь.

Согласно сообщению, на территории Украины насчитывается 126 вокзалов, в том числе 19 внеклассных вокзалов и 12 вокзалов первого класса. В частности, к внеклассным вокзалам относятся: Донецк, Луганск, Ясиноватая, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Чоп, Тернополь, Ривне, Ужгород, Одесса-Главная, Харьков-Пассажирский, Киев-Пассажирский, Жмеринка, Винница, Хмельницкий, Днепропетровск, Запорожье-1, Симферополь.

К вокзалам первого класса относятся: Дебальцево, Иловайск, Херсон, Николаев, им. Т. Шевченко Северный, Полтава Южная, Сумы, Харьков-Левада, Лозовая, Казатин, Севастополь, Джанкой.

"Пассажирам, которые приобрели билеты до станций, на которых отменены остановки поездов, будет предложено сдать билет для возвращения средств в полном объеме. Пассажиры также могут проследовать до станции, предшествующей той, до которой был приобретен билет. В таком случае пассажиры могут не позднее трех часов после отправки поезда предъявить проездной документ в билетную кассу, где им поставят в билете соответствующую отметку и вернут деньги за непроследованное расстояние", - уточнили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця", в связи с дестабилизацией ситуации на востоке Украины, изменила маршрут 17 пар пассажирских поездов во внутреннем и международном сообщениях через Краматорск и Славянск, а также отменила ряд пригородных поездов в восточном регионе.



