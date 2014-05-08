Юго-Западная железная дорога усиливает охрану своих объектов на праздники

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с целью предупреждения случаев незаконных вмешательств посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта намерена усилить охрану своих стратегических объектов на майские праздники, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД со ссылкой на начальника дороги Алексея Кривопишина.

Согласно сообщению, в настоящее время Юго-Западная магистраль уже обеспечила круглосуточную охрану важнейших сооружений на главных направлениях движения поездов и задействовала дополнительную охрану железнодорожных мостов московского направления.

"Мы значительно увеличили количество нарядов и патрулей в местах расположения стратегических объектов железной дороги, усилили надзор за караульными помещениями и обеспечили руководителей дирекций и структурных подразделений оперативной связью, чтобы они могли вовремя получить помощь при возникновении внештатной ситуации. Кроме того, личный состав военизированной охраны совместно с работниками УМВД Украины на Юго-Западной железной дороге патрулирует перегоны и парки станций", - цитирует пресс-служба Кривопишина.

Кроме того, начиная с 8 мая, ЮЗЖД выставит спаренные посты охраны, которые будут круглосуточно следить за постами электрической централизации на станциях: Зерново, Хутор-Михайловский, Терещенская, Кролевец, Конотоп, Бахмач-Пассажирский, Бахмач-Киевский, Нежин, Киев-Пассажирский, Дарница, Киев-Московский, Киев-Волынский, Святошино, Триполье-Днепровское, Борисполь, Казатин, Жмеринка, Коростень, Шепетовка и Винница.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога в январе-марте 2014 года зафиксировала свыше 70 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, в результате чего предприятие понесло убытки на сумму 975,6 тыс. грн. Данные действия привели к задержке 83 поездов на общее время более 150 часов.

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Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

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ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.