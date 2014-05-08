"Укрзализныця" прогнозирует падение пассажирооборота в этом году почти на 10%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с аннексией Крыма Россией прогнозирует по итогам 2014 года падение пассажирооборота по сравнению с показателем 2013 года на 9,6% - до 44,4 млрд пасс./км, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"На 2014 года в связи с дестабилизацией ситуации в Крымском регионе предусматривается уменьшение общего пассажирооборота на 9,6% к отчету 2013 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2013 году пассажирооборот Крымской дирекции железнодорожных перевозок, входящей в состав Приднепровской железной дороги, составил 3,5 млрд пасс./км, что составило 7,2% от общего годового пассажирооборота железнодорожного транспорта в Украине.

На территории АР Крым расположено 29 обособленных структурных подразделений, входящих в сферу управления "Укрзализныци", в частности 26 обособленных структурных подразделений Приднепровской магистрали. Однако, как напомнили в "Укрзализныце", нелегитимная власть Крыма объявила в конце марта о переходе активов структурных подразделений железных дорог Украины, находящихся на полуострове, в собственность Крыма, а также о создании на их базе госпредприятия "Крымская железная дорога".

Что касается объемов грузоперевозок по Крымской дирекции, то удельный вес грузоперевозок с ее участием в общем объеме железнодорожных перевозок по итогам февраля текущего года составил 4,6%. Доля морских торговых портов Крыма в общем объеме грузоперевалки с участием железных дорог в 2013 году составила 9,5%. Как отмечают специалисты "Укрзализныци", большинство экспортно-импортных грузов (около 64% от общего объема), которые следовали через порты Крыма, грузоотправители и грузополучатели смогут направить через другие украинские порты, учитывая наличие свободных перевалочных мощностей.

"На сегодня законодательно не урегулирован вопрос относительно имущества государственных предприятий, которое расположено на территории АР Крым. После принятия законодательного или нормативно-правового акта, который будет регламентировать порядок действий государственных предприятий по защите имущества, расположенного на территории АР Крым, предприятиями железнодорожной отрасли будут приняты соответствующие меры", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в марте 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом на 40% по сравнению с мартом 2013 года, а пассажироперевозки между Крымом и Россией – на 21-23%.

14 марта ПЖД обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с официальным письмом в связи с силовым захватом ее структурного подразделения – Крымской дирекции железнодорожных перевозок.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

По данным Госстата, пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2013 году сократился на 0,5% - до 49,1 млрд пасс./км.