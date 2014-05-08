«Новая почта» повысила стоимость пересылки отправлений в Крым

Одна из крупнейших украинских курьерских служб «Новая почта» повысила тарифы на пересылку отправлений в Крым и обратно, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, если в накладной на товар указан город-отправитель или город-получатель, находящийся в Крыму, то стоимость основной услуги на все виды отправлений умножается на коэффициент 1,25.

При этом действие корректирующего коэффициента не будет распространятся на стоимость дополнительных услуг и стоимость комиссии.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

В середине марта ряд украинских курьерских служб, среди которых и «Новая почта», временно приостановили доставку товаров на территорию Крыма из-за нестабильной ситуации на полуострове.