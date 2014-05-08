"Укрзализныця" ко Дню Победы наградила ветеранов железнодорожной отрасли

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне вручила почетные отраслевые награды и денежные премии ветеранам железнодорожной отрасли и участникам боевых действий за мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашизмом в годы войны и весомый вклад в развитие железнодорожного транспорта в послевоенные годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, ко Дню Победы "Укрзализныця" вручила почетные грамоты 28-ми участникам Великой Отечественной войны Приднепровской железной дороги, а еще 10 ветеранов были награждены руководством Приднепровской магистрали.

По данным пресс-службы Донецкой железной дороги, отраслевые награды получили 49 ветеранов магистрали. В целом, во время праздника планируется провести около 20 благотворительных обедов-встреч, которые посетят почти 800 ветеранов. Для посещения ветеранов на дому предусмотрены около 2 тыс. продовольственных наборов, а также денежная помощь почтовым переводом около 223 ветеранам, проживающим в отдаленных населенных пунктах. По данным ДЖД, только за четыре месяца текущего года материальную помощь получили 599 ветеранов и 303 прошли курс лечения в отраслевых санаториях и пансионатах.

По данным пресс-службы Одесской железной дороги, 54 ветерана-железнодорожника получили почетные награды от генерального директора "Укрзализныци" и начальника Одесской магистрали.

По данным "Укрзализныци", 8 мая накануне 69-й годовщины Победы над фашистами, вблизи пригородного вокзала станции Дарница состоялся митинг ветеранов-железнодорожников и коллектива Украинской железнодорожной скоростной компании, посвященный памяти дарничан-железнодорожников, погибших при бомбардировке станции 8 апреля 1944 года. В ходе мероприятия прошел концерт военного духового оркестра и солистов киевского Дома офицеров, а по окончанию праздничного концерта все желающие имели возможность отведать солдатскую кашу, приготовленную в условиях полевой кухни.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» намерена в текущем году сохранить существующие льготы для ветеранов железнодорожной отрасли.

Железные дороги Украины в 2013 году предоставили финансовую помощь пенсионерам-железнодорожникам на сумму свыше 167 млн грн. В частности, 50,7 млн грн было выделено на оплату медицинского страхования 161 892 пенсионеров, 4,1 млн грн - на бытовое топливо по льготным ценам для данной категории людей, 25,1 млн грн - на оздоровление 6 483 пенсионеров в ведомственных оздоровительных учреждениях, 3,9 млн грн - на проведение хирургических операций и лечения 4405 пенсионеров, 53,1 млн грн - на приобретение для них медикаментов, ортопедической обуви, протезов, очков, слуховых аппаратов.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины функционируют советы ветеранов войны и труда с целью поддержки ветеранов железнодорожной отрасли. Данные организации ведут активную общественную работу, сотрудничают с железными дорогами по вопросам социальной защиты ветеранов, а также предоставляют материальную помощь наиболее нуждающимся неработающим пенсионерам и ветеранам в пределах финансовых возможностей.

