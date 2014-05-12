"Укрзализныця" опровергает информацию о возгорании поезда Hyundai Киев - Харьков

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") опровергает появившуюся 10 мая в некоторых СМИ информацию о возгорании скоростного поезда "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem по маршруту Киев - Харьков, уточнив, что ранее выпущенные два поезда Hyundai после модернизации работают в штатном режиме, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Информация, распространенная интернет-изданиями о возгорании электропоезда Hyundai, - не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе со ссылкой на главу государственного предприятия «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) Леонида Лобойко, скоростные электропоезда, задействованные в организации пассажирских перевозок на направлениях Киев - Львов и Киев - Харьков, которые вернулись на эти маршруты после модернизации, работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев - Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" - первый из 10 имеющихся поездов, 6 мая - вернула еще один поезд на маршрут Дарница – Киев – Львов. Модернизацию остальных восьми электропоездов планируется завершить к концу июля 2014 года.

Нyundai Rotem совместно с УЖСК в целях безопасности пассажиров решили с 12 февраля временно прекратить эксплуатацию всех десяти поездов «Интерсити+» в связи с выявлением в ходе очередного технического осмотра трещин в конструкции поездов.

Позже «Укрзализныця» заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации скоростных поездов категории "Интерсити+".

Подвижной состав Нyundai по маршруту Киев – Харьков был заменен на двухсистемные поезда Skoda и поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода, а по другим направлениям – на поезда с локомотивной тягой, сформированные из СВ и купейных вагонов.

В марте Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении УЖСК по факту неисправностей и нелицензированного использования скоростных электропоездов Hyundai. В свою очередь, УЖСК опровергла эти обвинения, заявив, что имеет необходимую лицензию для осуществления пассажирских перевозок в данных поездах.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.