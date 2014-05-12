Железные дороги Украины сократили ежесуточную погрузку грузов на 1,6%

Согласно сообщению, среднесуточное количество груженых вагонов за отчетный период составило 15,7 тыс., что на 2,2% меньше показателя за апрель 2013 года.

Сообщается, что железные дороги в апреле ежесуточно грузили 1,01 млн тонн грузов, что на 1,1% больше, чем в марте текущего года.

Эксплуатационный грузооборот в апреле текущего года составил 17,03 млрд т/км нетто, транзитные перевозки – 2,34 млрд т/км, пассажирооборот – 3,17 млрд пасс./км.

По данным пресс-службы, за отчетный период "Укрзализныця" отправила по расписанию 100% грузовых поездов и 99,7% пассажирских поездов, из них по графику проследовали 99% грузовых поездов и 94,4% пассажирских.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2014 года незначительно увеличили среднесуточную погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 0,3%, до более 940 тыс. тонн. Среднесуточное количество груженых вагонов за отчетный период составило 14,6 тыс., что на 0,7% меньше показателя за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году "Укрзализныця" отправила по расписанию 100% грузовых поездов и 99,4% пассажирских, по графику проследовали 98,8% грузовых поездов и 97,6% пассажирских поездов.

Железные дороги Украины в 2013 году сократили перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, а перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство в 2014 году планирует увеличить пассажироперевозки во всех видах сообщений на 0,5% - до 485,269 млн человек, а грузоперевозки - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.