Приднепровская железная дорога за 4 месяца отремонтировала 3 тыс. грузовых вагонов

В частности, капитально было отремонтированы 69 вагонов, остальные 2888 вагонов прошли деповский ремонт.

По данным пресс-службы, только в апреле ПЖД отремонтировала 730 грузовых вагонов, из них 709 вагонов прошли деповский ремонт, 21 - капитальный.

За три месяца текущего года в вагонном депо Батуринская отремонтировано 576 вагонов, в депо Нижнеднепровск-Узел – 575 вагонов, Мудреная – 478, Джанкой – 347, Пологи – 384, Мелитополь – 290, Пятихатки – 250, Верховцево – 40, Запорожье-Левое – 17.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в 1-м квартале отремонтировала 2227 грузовых вагонов.

В специализированных вагоноремонтных депо ПЖД в 2013 году было отремонтировано 11,8 тыс. грузовых вагонов.

В конце 2011 года «Укрзализныця» определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых с начала 2012 года переданы грузовые полувагоны украинских железных дорог. Эти меры были приняты для создания специализированных оборудованных вагоноремонтных депо, концентрации финансового и кадрового потенциалов с целью содержания в надлежащем состоянии парка грузового подвижного состава.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.