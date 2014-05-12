Железные дороги Украины увеличили среднесуточный пробег локомотивов

Железные дороги Украины в апреле 2014 года увеличили среднесуточный пробег локомотивов по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 3,8% - до 518 км, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, среднесуточный пробег локомотивов за указанный период превысил плановый показатель на 6,6%.

Среднесуточная продуктивность локомотивного парка за указанный период выросла к показателю за аналогичный период прошлого года на 3,3% - до 1,49 млн т/км брутто, к плановому показателю - на 4,3%.

Оборот грузового вагона в апреле составил 7,79 суток, в частности, нагруженного - 3,1 суток, что на 10% больше планового задания.

По данным пресс-службы, среднесуточный прием вагонов за указанный период составил 5347 вагонов, в том числе нагруженных - 2444 вагонов в сутки. Кроме того, в сутки на железных дорогах страны принималось 2904 порожних вагона. Сдача вагонов составила 5409 единиц в сутки, из них нагруженных - 3716 вагонов, что на 15% больше плана.

Эксплуатационный грузооборот локомотивов в апреле текущего года составил 28,43 млрд т/км брутто, общий эксплуатационный грузооборот - 17,03 млрд т/км нетто, транзитные перевозки – 2,34 млрд т/км.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2014 года увеличили среднесуточный пробег локомотивов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,4% - до 517 км.

Среднесуточный пробег локомотивов в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 3,5% - до 497 км, что на 4% больше плана.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство в 2014 году планирует увеличить пассажироперевозки во всех видах сообщений на 0,5% - до 485,269 млн, а грузоперевозки - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.