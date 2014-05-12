Приднепровская железная дорога в апреле отремонтировала около 15 км путей

В частности, за указанный период железнодорожники реконструировали 8,5 км путей, капитально отремонтировали 4,4 км, а также провели средний ремонт 1,9 км.

Кроме того, работники ПЖД заменили на новые два стрелочных перевода и 2,35 км рельсов, а также осуществили средний ремонт 6 стрелочных переводов.

Основные ремонтно-путейные работы в апреле были выполнены на главных направлениях пассажирского и грузового движения: Пятихатки - Чаплино, Кривой Рог - Камыш-Заря, Лозовая - Сиваш.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в 2014 году планирует модернизировать и отремонтировать около 320 км путей на сумму более 355 млн грн.

Приднепровская железная дорога в 2013 году модернизировала и отремонтировала 352,2 км путей на сумму 389,72 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.