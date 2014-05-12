"Укрзализныця" объяснила, почему задерживаются поезда в Крым

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") объясняет длительные задержки поездов, соединяющих материковую часть Украины с аннексированным Россией Крымом, осуществлением в поездах проверок Государственной пограничной службы Украины и «самообороны» полуострова, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Время в пути поездов, следующих на территорию АР Крым и обратно, может увеличиваться в среднем от 2 до 3 часов в связи с их осмотром Государственной пограничной службой Украины и силами так называемой «самообороны» Крыма", - говорится в сообщении.

В частности, в условиях нестабильной ситуации в стране Госпогранслужба проводит контрольные проверки поездов на станциях Вадим, Херсон, Мелитополь и Иловайск, вследствие чего поезда прибывают на станцию назначения с опозданиями. В свою очередь, представители «самообороны» Крыма проводят осмотр поездов на станции Джанкой, в результате чего поезда задерживаются в среднем до одного часа.

В пресс-службе подчеркивают, что "Укрзализныця" не отменила ни одного поезда, курсирующего в Крым, все поезда курсируют по заданным маршрутам согласно установленному графику движения.

"В графике движения на 2014-2015 годы специалисты "Укрзализныци" уже предусмотрели 40-минутные стоянки для проведения осмотра поездов Государственной пограничной службой Украины", - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" уже заявляла о том, что курсирование пассажирских поездов в крымском направлении и обратно осуществляется по графику, однако с задержками от 10 минут до 50 минут.

В марте 2014 года во внутреннем и международном сообщении в Крым прибыло и отправилось 1094 пассажирских поезда. «Укрзализныця» предложила пассажирам 464,1 тыс. билетов на поезда, соединяющие Крым с материковой частью Украины, что на 32,4% меньше аналогичного периода прошлого года, из них 344,6 тыс. билетов было продано.

Практически все страны мира не признали аннексии Крыма, осудив действия Кремля.

