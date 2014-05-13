Строительство Бескидского тоннеля планируют завершить в первом квартале 2017 года

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует реализовать один из крупнейших инфраструктурных проектов страны - строительство нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах, в 1-ом квартале 2017 года, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на главное управление путевого хозяйства ведомства.

Согласно сообщению, новый двухпутный тоннель будет иметь длину 1,76 км и пролегать на максимальной глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.

Строительные работы ведутся круглосуточно, в частности, по состоянию на 12 мая текущего года работники службы строительно-монтажных работ и гражданских сооружений "Укрзализныци" выполнили работы по проходке 198 м тоннеля.

В настоящее время работники подразделений Львовской железной дороги реконструируют путевое хозяйство станции Бескид, а также укрепляют склон горы на восточном подходе к данной станции.

"Реконструкция путевого хозяйства станции Бескид предусматривает увеличение радиусов кривых, реконструкцию 8 км верхнего строения пути, реконструкцию контактной сети и устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи. Указанные меры позволят обеспечить увеличение скорости движения поездов на станции Бескид и по тоннелю с 40 км/ч до 70 км/ч", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, на подготовительные работы по началу строительства этого тоннеля Львовская железная дорога выделила 71,5 млн грн собственных средств и еще 50,9 млн грн поступили в виде кредита от ЕБРР. Новый тоннель будет строиться на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, который находится в аварийном состоянии.

В конце декабря 2013 года Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 55 млн евро на строительство Бескидского тоннеля.

Министерство инфраструктуры Украины намерено в 2014 году проложить около 0,7 км пути Бескидского тоннеля.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.