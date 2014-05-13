ПЖД подсчитала потери от незаконного вмешательства в ее работу

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в апреле 2014 года зафиксировала 6 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта против 8 случаев за аналогичный период прошлого года, в результате чего предприятие понесло убытки на сумму 2,62 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, ПЖД за отчетный период зафиксировала 3 случая разукомплектования подвижного состава, устройств и сооружений, по одному случаю – перекрытия движения поездов посторонними лицами и хищения грузов из вагонов, а также одно сообщение об установке взрывного устройства на объекте железной дороги.

По данным пресс-службы, вследствие несанкционированного вмешательства в деятельность Приднепровской магистрали посторонних лиц в апреле были задержаны 4 поезда суммарно на три часа и 10 минут по сравнению с 21 поездом, задержанным суммарно на 14 часов и 39 мин, в апреле 2013 года.

Железная дорога напоминает об административной и уголовной ответственности за незаконные вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-марте 2014 года зафиксировала 21 случай несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, что в три раза больше аналогичного периода 2013 года, в результате чего предприятие понесло убытки на сумму 12,18 тыс. грн.

На Приднепровской железной дороге в 2013 году было зарегистрировано 37 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в деятельность предприятия против 43 случаев в 2012 году, при этом нанесенные убытки выросли вчетверо – до 102,9 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.