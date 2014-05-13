Украинские авиакомпании предложат пассажирам новые направления

Украинские авиакомпании получили разрешение от комиссии по формированию и реализации государственной политики по эксплуатации воздушных линий на выполнение международных и внутренних регулярных рейсов по новым направлениям.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, украинским авиаперевозчикам предоставлено право на выполнение внутренних и международных регулярных и чартерных рейсов по новым направлениям.

В частности, крупнейшая украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) получила разрешение на эксплуатацию направления Одесса-Барселона (Испания) и Харьков-Ларнака (Кипр).

Авиакомпании "Днеправиа" разрешено летать из Киева в Вильнюс (Литва), Ригу (Латвия) и Ростов-на-Дону (Россия), а также из Днепропетровска в Кутаиси (Грузия).

Авиакомпания "Визз Эйр Украина" получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева в Неаполь (Италия), а авиакомпания "Браво" может летать из Киева в Амман (Иордания), Багдад (Ирак) и Дамаск (Сирия).

Авиакомпания "Авиалинии Харькова" получила разрешение на перевозку пассажиров из Киева, Донецка и Харькова в Монастир (Тунис), а также из Харькова в Барселону (Испания) и Ларнаку (Кипр).

Кроме того, с 30 марта по 26 октября 2014 года авиакомпания "Авиалинии Харькова" имеет право выполнять чартерные рейсы в Турцию, а именно Запорожье - Анталия и Киев - Бодрум. Авиакомпания "Роза ветров" может летать чартером из Донецка и Запорожья в Анталию (Турция) и из Львова в Даламан (Турция).

Как сообщает пресс-служба, авиакомпания "Днеправиа" получила разрешение на осуществление регулярных внутренних рейсов между Киевом и Харьковом.

Вместе с тем, комиссия по формированию и реализации государственной политики по эксплуатации воздушных линий 22 апреля аннулировала права авиакомпаний "Днеправиа", "Визз Эйр Украина", "ЮТэйр Украина", "Роза Ветров" и "Ян Ейр" на использование некоторых воздушных линий по заявлениям перевозчиков, говорится в сообщении.

