Одесская железная дорога усиливает борьбу с «зайцами»

Одесская железная дорога (ОЖД) с целью повышения уровня доходности от перевозок пассажиров в пригородном сообщении, усиливает контроль за оплатой проезда в пригородных поездах, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, с 12 мая текущего года ОЖД проведет месячник контроля за порядком оформления проездных документов, с этой целью были разработаны и утверждены графики проведения рейдов в пригородных поездах.

Согласно сообщению, в течение месяца работники посадочных бригад ОЖД усилят контроль за недопущением к посадке в поезда пассажиров без проездных документов, будут изымать поддельные удостоверения, недействительные абонементные билеты и билеты выходного дня, а также проверять соответствие стоимости приобретенных пассажирами билетов фактической дальности поездки.

"Особое внимание будет уделено пассажирам льготных категорий, в частности, студентам, детям в возрасте от 6 до 14 лет", - подчеркнули в пресс-службе.

В этой связи, Одесская магистраль организовала оповещение пассажиров о проведении данного месячника посредством объявлений и оповещений с помощью громкоговорящей связи на вокзалах и станциях.

"Одесская железная дорога напоминает пассажирам о личной ответственности за безбилетный проезд. Обязательно следует сохранять билет до окончания поездки пригородным поездом и предъявлять его по требованию лиц, осуществляющих контроль. В противном случае пассажиру придется платить за проезд во второй раз", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, убытки Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении - 3,5 млрд грн.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

