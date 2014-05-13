Непроизводственный травматизм на Донецкой железной дороге сократился на треть

В частности, за указанный период ДЖД зафиксировала 16 случаев травм со смертельным исходом, что на 7 случаев меньше показателя 2013 года.

Среди травмированных в январе-апреле текущего года 4 ребенка, один случай со смертельным исходом.

Для предотвращения случаев травмирования людей на путях и объектах магистрали работники военизированной охраны совместно с транспортной милицией проводят плановые проверки на станциях и перегонах. Так, за отчетный период работники ДЖД задержали 74 человека за хождение по путям в неустановленных местах, из них 66 были оштрафованы на сумму 2,2 тыс. грн.

Пресс-служба напоминает, что переходить пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями и переездами. На станциях, где мосты и тоннели отсутствуют, граждане должны переходить пути по настилам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося поезда или локомотива.

Как сообщал УНИАН, на станциях и перегонах Донецкой железной дороги в 2013 году из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте уровень непроизводственного травматизма увеличился по сравнению с 2012 годом на 26,7% - до 133 случаев.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.