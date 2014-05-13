"Укрзализныця" летом может назначить дополнительные поезда на юг

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с целью удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на время летнего сезона планирует назначить дополнительные поезда в южном направлении, в частности, к Приазовью, в Херсон, Николаев и Одессу, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на заместителя генерального директора ведомства Виталия Журакивского.

В частности, "Укрзализныця" рассматривает возможность назначения ежедневных сезонных поездов № 282/281 по маршруту Киев - Геническ, № 298/297 сообщением Киев - Херсон и двухгруппного поезда №472/552-551/471 по маршруту Днепропетровск, Кривой Рог - Бердянск.

В случае необходимости ведомство может назначить дополнительные поезда №452/451 по маршруту Николаев - Донецк, № 256/255 сообщением Львов - Херсон, № 287/288 по маршруту Киев - Одесса. На коммерческих условиях также может быть назначен специальный поезд №901/902 сообщением Киев - Измаил.

«Также планируется увеличить периодичность курсирования поезда №227/228 Киев - Бердянск на ежедневное, вместо через день", - цитирует пресс-служба Журакивского.

По данным пресс-службы, в новом графике движения на 2014-2015 годы, который будет введен в действие с 1 июня текущего года, разработан график для назначения 259 пар поездов, из них 169 пар круглогодичных поездов, 32 пары поездов назначением в летний период.

"Также, при необходимости в период увеличения пассажиропотока в летний период есть возможность для назначения еще 58 пар поездов по указанию", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период майских праздников 15 дополнительных поездов и дополнительные рейсы двух круглогодичных поездов.

На все поезда был уменьшен срок реализации предварительной продажи билетов с 45 до 30 суток до предполагаемой даты отправления поезда.

После согласования графика движения с железнодорожными администрациями соседних стран "Укрзализныця" возобновила предварительную продажу билетов на поезда, которые отправляются в рейс с 27 мая, за исключением поездов на аннексированный Россией Крымский полуостров.