Пункт пропуска “Изварино” в Луганской области до сих пор не работает - Миндоходов

Пункт пропуска “Изварино” в Луганской области до сих пор не работает из-за нападения, совершенного накануне группой неизвестных лиц, которые закидали таможенный пост горючей смесью, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

Вместе с тем, по данным министерства, информация о приостановке работы пункта пропуска "Гоптовка-Нехотеевка" Харьковской таможни, распространенная некоторыми СМИ, не соответствует действительности.

“Международный автомобильный пункт пропуска «Гоптовка-Нехотеевка» работал и продолжает работать в штатном режиме”, - говорится в сообщении министерства.

В частности, 12 мая по состоянию на 15.00 в пункте пропуска через таможенную границу Украины было пропущено более 2 тыс. единиц транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, нападение на пункт пропуска "Изварино" было осуществлено 8 мая в 18.15 вечера. Группа неустановленных лиц напала с намерением завладеть оружием пограничного отряда. Таможенный пост забросали горючей смесью. Из-за пожара дежурная смена пункта пропуска вместе с пограничниками отступили на нейтральную полосу.

Нападающие вошли в здание и повредили серверное и кабельное оборудование. Работники таможенного поста не пострадали, однако пропуск товаров и транспортных средств через пункт пропуска "Изварино" временно не осуществляется.