"Укрзализныця" хочет 15 мая вернуть еще один Hyundai на маршрут Киев - Днепропетровск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует 15 мая выпустить в рейс по маршруту Киев - Днепропетровск еще один модернизированный скоростной поезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem – третий из 10 имеющихся поездов, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, дневной поезд "Интерсити+" №166/165 сообщением Киев - Днепропетровск будет отправляться с 15 мая со станции Киев-Пассажирский согласно действующему графику в 17:40 и прибывать в Днепропетровск в 23:02. В обратном направлении поезд будет отправляться в 7:18 и прибывать на станцию назначения в 12:59.

"Модернизация остальных семи электропоездов производства Hyundai Rotem активно продолжается. Подвижной состав будет возвращаться на маршруты постепенно, о чем будет сообщено дополнительно", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев - Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" - первый из 10 имеющихся поездов, 6 мая - вернула еще один поезд на маршрут Дарница – Киев – Львов. Модернизацию остальных восьми электропоездов планируется завершить к концу июля 2014 года.

Нyundai Rotem совместно с УЖСК в целях безопасности пассажиров решили с 12 февраля временно прекратить эксплуатацию всех десяти поездов «Интерсити+» в связи с выявлением в ходе очередного технического осмотра трещин в конструкции поездов.

Позже «Укрзализныця» заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации скоростных поездов категории "Интерсити+".

Подвижной состав Нyundai по маршруту Киев – Харьков был заменен на двухсистемные поезда Skoda и поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода, а по другим направлениям – на поезда с локомотивной тягой, сформированные из СВ и купейных вагонов.

В марте Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении УЖСК по факту неисправностей и нелицензированного использования скоростных электропоездов Hyundai. В свою очередь, УЖСК опровергла эти обвинения, заявив, что имеет необходимую лицензию для осуществления пассажирских перевозок в данных поездах.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.