МАУ объяснила рост цен на авиабилеты по Украине резкой девальвацией гривни
Крупнейший национальный авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) объясняет повышение цен на внутренние авиаперевозки резким скачком валютного курса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, значительная часть расходов авиаперевозчиков исчисляется в долларах США. В частности, компания рассчитывается валютой за аренду воздушных судов западного производства, за авиационное топливо, за пролет территории и аэропортовое обслуживание. При этом пассажиры оплачивают авиабилеты в национальной валюте по официальному курсу в день их приобретения, и резкий скачок курса доллара привел к повышению стоимости билетов в гривневом эквиваленте.
В сообщении сказано, что, по данным Ассоциации европейских авиакомпаний, членом которой МАУ является с 2008 года, средние тарифные ставки на внутренних рейсах МАУ на 9% ниже, чем на рейсах европейских авиаперевозчиков в пределах Европы.
В авиакомпании считают, что для снижения цен на внутренние авиаперелеты государство должно ограничить рентабельность монополистов, а именно – аэропортов, хэндлинговых и кейтеринговых операторов, поставщиков топлива и услуг аэронавигации. Также необходимо создать условия для справедливого перераспределения затрат между всеми участниками логистической цепочки авиаперевозок и повысить фактическую покупательскую способность населения, отмечается в сообщении.
"Мы подтверждаем, что, несмотря на крайне сложную политическую и экономическую ситуацию, МАУ выполняет свои обязательства перед пассажирами внутренних рейсов в полном объеме", - цитирует пресс-служба МАУ корпоративного пресс-секретаря авиакомпании Евгению Сацкую.
Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» по итогам 2013 года увеличила пассажиропоток на 64% - до 4,6 млн пассажиров, несколько превысив первоначальный план роста пассажироперевозок на 2013 год в 60%.
Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт «Борисполь».
Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Флот компании насчитывает 40 самолетов.