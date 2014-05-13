МАУ объяснила рост цен на авиабилеты по Украине резкой девальвацией гривни

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, значительная часть расходов авиаперевозчиков исчисляется в долларах США. В частности, компания рассчитывается валютой за аренду воздушных судов западного производства, за авиационное топливо, за пролет территории и аэропортовое обслуживание. При этом пассажиры оплачивают авиабилеты в национальной валюте по официальному курсу в день их приобретения, и резкий скачок курса доллара привел к повышению стоимости билетов в гривневом эквиваленте.

В сообщении сказано, что, по данным Ассоциации европейских авиакомпаний, членом которой МАУ является с 2008 года, средние тарифные ставки на внутренних рейсах МАУ на 9% ниже, чем на рейсах европейских авиаперевозчиков в пределах Европы.

В авиакомпании считают, что для снижения цен на внутренние авиаперелеты государство должно ограничить рентабельность монополистов, а именно – аэропортов, хэндлинговых и кейтеринговых операторов, поставщиков топлива и услуг аэронавигации. Также необходимо создать условия для справедливого перераспределения затрат между всеми участниками логистической цепочки авиаперевозок и повысить фактическую покупательскую способность населения, отмечается в сообщении.

"Мы подтверждаем, что, несмотря на крайне сложную политическую и экономическую ситуацию, МАУ выполняет свои обязательства перед пассажирами внутренних рейсов в полном объеме", - цитирует пресс-служба МАУ корпоративного пресс-секретаря авиакомпании Евгению Сацкую.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» по итогам 2013 года увеличила пассажиропоток на 64% - до 4,6 млн пассажиров, несколько превысив первоначальный план роста пассажироперевозок на 2013 год в 60%.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт «Борисполь».

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Флот компании насчитывает 40 самолетов.