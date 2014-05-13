"Укрзализныця" будет вовремя платить зарплаты, несмотря на смену банка

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), которая недавно сменила обслуживающий банк с коммерческого "Экспресс-банка" на государственный "Ощадбанк", заявляет, что данные изменения не приведут к задержкам по выплате заработной платы для работников железнодорожной отрасли. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на заместителя генерального директора ведомства Виталия Журакивского.

"Переход на обслуживание по зарплатному проекту в «Ощадбанк» не повлияет на сроки выплаты заработной платы работникам, то есть заработную плату железнодорожники получат вовремя", - сказано в сообщении со ссылкой на Журакивского.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" с целью защиты финансовых средств предприятий железнодорожной отрасли в условиях нестабильной ситуации на финансовом рынке страны, а также с целью оптимизации затрат, ведет работу по переводу зарплатного проекта предприятий железнодорожного транспорта на обслуживание в государственном банке, в ходе которой прорабатываются условия договоров и тарифы на обслуживание работников.

Так, в настоящее время Одесская и Юго-Западная железные дороги уже перешли на обслуживание в "Ощадбанке".

В частности, за обслуживание зарплатного проекта государственный банк ввел нулевую комиссию, что позволит предприятиям экономить средства.

"Для обслуживания работников железнодорожного транспорта по реализации зарплатного проекта выпускаются карточки MasterCard Debit, которые принимаются к обслуживанию без комиссии во всех банкоматах банков, обслуживающих карты международной платежной системы MasterCard", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля "Укрзализныця" сообщила о переходе на полное комплексное обслуживание в государственном "Ощадбанке". В этой связи была создана рабочая группа специалистов "Укрзализныци", "Ощадбанка" и коммерческого "Экспресс-банка", который ранее предоставлял банковские услуги ведомству.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.