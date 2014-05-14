"Укравтодор" подсчитал, сколько ям на украинских дорогах

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») выявило более 3 млн кв. м ям на дорогах Украины общего пользования.

Как сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины, работники "Укравтодора" вместе с сотрудниками Госавтоинспекции Украины, "Укрзализныци" и «Укртрансинспекции» провели весенний осмотр автодорог общего пользования для оценки состояния дорожной сети после зимнего периода и подготовки ее к эксплуатационному содержанию в 2014 году. Во время осмотра специалисты специальной комиссии оценивали состояние покрытия проезжей части, окраин дорог, полос водоотвода, придорожных территорий, тротуаров, автопавильонов, технических средств организации дорожного движения и внешнего освещения.

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В сообщении сказано, что проверяющие зафиксировали наиболее аварийное состояние дорог в Одесской области, где площадь ямочности на дорогах составляет 680 тыс. кв. м. Во Львовской области выявлено около 360 тыс. кв. м ямочности на дорогах, а в Ивано-Франковской и Донецкой области данный показатель составляет 250-270 тыс. кв. м.

Кроме того, в ходе проверки специалисты комиссии выявили около 56 тыс. км дорог, которым необходимо обновление дорожной разметки, 20 тыс. км дорог с необходимостью ликвидации стихийных свалок и 15 тыс. км дорог с необходимостью вырубки поросли.

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По данным пресс-службы, правительство уже направило значительную часть финансовых ресурсов на ликвидацию деформаций дорожного покрытия.

"Все выявленные недостатки планируется ликвидировать к концу года", - отметила пресс-служба "Укравтодора".

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Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) в 2014 году намерено направить на ремонт дорог 3 млрд грн.