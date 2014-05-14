Южная железная дорога увеличила погрузку грузов

Южная железная дорога (ЮЖД) в апреле 2014 года увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 6,4% - до 2,41 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, среднесуточная погрузка за указанный период составила 80,15 тыс. тонн (1249 вагонов).

По данным пресс-службы, основными видами грузов, которые ЮЖД погрузила в апреле, были железная руда - 934,4 тыс. тонн, зерновые грузы - 456,4 тыс. тонн, строительные грузы - 433 тыс. тонн.

Южная железная дорога отмечает рост объемов погрузки продовольственных товаров по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 109% - до более 52 тыс. тонн, что также превышает план на 74%.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога в январе-марте 2014 года увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,4% - до 7,7 млн тонн.

Объем грузов, отгруженных и перевезенных Южной железной дорогой в 2013 году, сократился по сравнению с 2012 годом на 5,6% - до 29,82 млн тонн.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.

