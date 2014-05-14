Железные дороги Украины увеличили перевозки зерновых

Железные дороги Украины в январе-апреле 2014 года увеличили перевозки зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,9% - до 9,6 млн тонн, задействовав в перевозках 152,7 тыс. вагонов-зерновозов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, железные дороги страны за указанный период отправили на экспорт 7,7 млн тонн зерновых грузов, что почти на 2 млн тонн больше чем за аналогичный период 2013 года, а на внутренний рынок - 700,7 тыс. тонн.

Согласно сообщению, ежесуточная погрузка составила 70 тыс. тонн зерна или 1 094 специализированных вагона.

По данным пресс-службы, рабочий парк вагонов-зерновозов, ежесуточно задействованных в перевозках зерновых, в апреле 2014 года составил 12750 единиц, в частности, такого количества зерновозов достаточно для перевозки 40 млн тонн зерновых грузов.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2014 года погрузили 102 млн тонн грузов, что на 1,1% больше чем за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

