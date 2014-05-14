В Украине создадут электронную базу проданных полисов ОСАГО

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) планирует до осени создать электронную базу проданных полисов обязательного страхования гражданской ответственности водителей (ОСАГО).

Об этом сообщила в своем блоге генеральный директор МТСБУ Наталия Гудыма.

«До осени 2014 года мы намерены перейти на 100% внесение всеми страховыми компаниями информации о проданных полисах ОСАГО в центральную базу данных МТСБУ в момент заключения договора», - написала Гудыма.

По ее словам, для этого будет разработана информационная подсистема, аналогичная подсистеме Green Card online, которая обеспечивает внесение в центральную базу данных по проданным полисам «Зеленая карта» до того, как полис будет отдан страхователю.

Гудыма отметила, что создание такой системы позволит в будущем перейти на полностью электронную систему продажи электронных полисов ОСАГО, которая позволит застраховаться в режиме онлайн за пару минут.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Лиги страховых организаций Украины, страховые компании по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) в 2013 году выплатили потерпевшим в ДТП свыше 1 млрд грн, что на 4% больше, чем в 2012 году.

