В Украине создадут электронную базу проданных полисов ОСАГО
Создание такой системы позволит в будущем перейти на полностью электронную систему продажи электронных полисов ОСАГО
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) планирует до осени создать электронную базу проданных полисов обязательного страхования гражданской ответственности водителей (ОСАГО).
Об этом сообщила в своем блоге генеральный директор МТСБУ Наталия Гудыма.
«До осени 2014 года мы намерены перейти на 100% внесение всеми страховыми компаниями информации о проданных полисах ОСАГО в центральную базу данных МТСБУ в момент заключения договора», - написала Гудыма.
По ее словам, для этого будет разработана информационная подсистема, аналогичная подсистеме Green Card online, которая обеспечивает внесение в центральную базу данных по проданным полисам «Зеленая карта» до того, как полис будет отдан страхователю.
Гудыма отметила, что создание такой системы позволит в будущем перейти на полностью электронную систему продажи электронных полисов ОСАГО, которая позволит застраховаться в режиме онлайн за пару минут.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Лиги страховых организаций Украины, страховые компании по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) в 2013 году выплатили потерпевшим в ДТП свыше 1 млрд грн, что на 4% больше, чем в 2012 году.