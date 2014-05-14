ОЖД планирует возобновить с 21 мая сообщение на участке Одесса-Березино

Одесская железная дорога (ОЖД) планирует с 21 мая 2014 года возобновить железнодорожное сообщение с населенным пунктом Березино, где в сентябре 2013 года на участке Одесса-Березино в результате сильных осадков произошел размыв железнодорожного полотна, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, в настоящее время железнодорожники восстанавливают пути на перегоне Арциз-Березино, где уже заменили 400 погонных метров рельсов, 2,54 тыс. железобетонных шпал на рельсах Р-50 и еще 536 деревянных шпал на рельсах Р-43. Также путейщики провели работы по выправке 4,45 км пути с 5,6 км запланированных, а также обустроили три посадочные платформы. Завершить путевые работы ОЖД планирует до 20 мая.

В пресс-службе напомнили, что в сентябре прошлого года в результате сильных осадков в нескольких местах участка Одесса-Березино было размыто железнодорожное полотно. По этому участку курсировал прицепной вагон Одесса-Березино пассажирского поезда №686 Одесса-Измаил, однако уже с 21 мая этот прицепной вагон будет снова курсировать в составе данного поезда.

Кроме того, с 12 по 29 мая путейщики Одесской железной дороги проводят ремонт 10 км пути на перегоне Корсунь-Городище Шевченковской дирекции железнодорожных перевозок, где задействованы пять путевых машинных станций Знаменка, Снигиревка, Вапнярка, Цветково, Усатово и Вознесенск.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.